Figli di crescono: debutto per Deacon Witherspoon (Di martedì 2 agosto 2022) È il Figlio di Reese Figli di crescono: arriva il debutto di Deacon Phillippe, ovvero il Figlio maggiorenne di Reese Witherspoon. L’attrice, celebre per “La rivincita delle Bionde”, ma anche volto di diversi show televisivi, si ritrova ora con un altro attore in casa Deacon Witherspoon nato dal primo matrimonio con Ryan Phillippe. Il Figlio della Witherspoon farà il suo debutto, come ha svelato la CNN, nella serie tv, disponibile in Italia su Netflix “Non ho mai”. Rinnovata per la terza stagione avrà anche Deacon che vestirà i panni di Parker, avversario nella sfida del Dibattito di Devi, la ragazza indiana protagonista dello show. Leggi anche: Annunciato “La ... Leggi su 361magazine (Di martedì 2 agosto 2022) È ilo di Reesedi: arriva ildiPhillippe, ovvero ilo maggiorenne di Reese. L’attrice, celebre per “La rivincita delle Bionde”, ma anche volto di diversi show televisivi, si ritrova ora con un altro attore in casanato dal primo matrimonio con Ryan Phillippe. Ilo dellafarà il suo, come ha svelato la CNN, nella serie tv, disponibile in Italia su Netflix “Non ho mai”. Rinnovata per la terza stagione avrà ancheche vestirà i panni di Parker, avversario nella sfida del Dibattito di Devi, la ragazza indiana protagonista dello show. Leggi anche: Annunciato “La ...

361_magazine : Il debutto del figlio di #ReeseWitherspoon - ilBirignao : @simontemplar43 @GiovanniPaglia Nessuno dice reato, però perché lasciare ai figli è giusto e alla comunità, dove i… - GiusePat : @aldoluz69 @Cartabellotta Si riferisce ai moralizzatori di stocazzo. Quelli sempre prodighi di giudizi, pronti a co… - ParoleFertili : Un ampio studio mostra che i figli nati da #coppie sottoposte a #trattamenti per la #fertilità crescono come gli al… - VadoDritto : @BiffiLuca Al lavoro sono il capo di me stesso, la moglie s'è risposata e non scassa più e le figlie sono grandi e… -