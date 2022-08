E mai citazione fu più azzeccata!

(Di martedì 2 agosto 2022) courtesy photo Etro Ormai lo ripetiamo un giorno sì e uno pure. Non passa minuto di questa estate che J.Lo non ci regali motivi per convogliare tutta l’attenzione su di sé. Così, dopo il matrimonio lampo a Las Vegas con il suo Ben Affleck, la romanticissima luna di miele in Europa e la performance senza eguali al gala di beneficenza LuisaViaRoma for UNICEF Jennifer Lopez a Capri torna a catalizzare gli obbiettivi dei paparazzi. Poco prima di lasciare l’isola campana. Ma, bando a cene romantiche o auto-referenzialità, stavolta si tratta di unadi stile colta che omaggia il gusto di un’antesignana dello stile Capri. Niente meno che Jackie Kennedy. Jackie Kennedy in caftano a Capri negli anni 70 (foto: getty) Lo stile caprese di Jackie Kennedy Premessa doverosa. Leggenda narra che quando Jackie Kennedy fuggiva dall’America frastornata del suo defunto marito ...

Zio_Dino : @f_uccheddu La dove nessuno uomo è mai giunto prima. No aspe. Ho sbagliato citazione ?? - RICKDECKARD1962 : @SkorpioITA @LVDA_Acid @QLexPipiens @barbarab1974 Insisto con la citazione: mai visto un bipede più bisognoso di un pompino. - skyeyes_ : 600 e passa tweet di citazione e altrettante risposte che dicono tutte la STESSA cosa, ma tanto alla nostra generaz… - pulciakkia : @bobbirok Siii... Come mai tale citazione malinconica? - reppecccca : RT @acmattiam: Una citazione, chi sarà mai…?? Mi ha bloccato sei mesi fa, dovrei fargli pagare l’affitto dato che vive sul mio profilo -

Eurogamer.it

... il secondo invece - più velato - è unaa "Strappare Lungo i bordi", la celebre serie ...Aitch è un artista la cui conoscenza (ovviamente musicale) è sempre stata superficiale perché non è...Lain giudizio è avvenuta presso un tribunale distrettuale degli Stati Uniti, a ... cosa che invece i produttori del musical non avrebberoottenuto, anzi: Netflix dice di aver chiaramente ... 'The Last of Us Part 2 è uno dei più grandi giochi mai realizzati' Un abito boho ampio e coloratissimo. E mai citazione fu più apprezzata. Non a caso il caftano è uno dei grandi ritorni dell’estate 2022. Ormai lo ripetiamo un giorno sì e uno pure. Non passa minuto di ...