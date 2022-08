Covid | curva epidemica in calo | a Bergamo meno ricoveri ma più morti

Leggi su bergamonews

(Di martedì 2 agosto 2022) Prosegue ildellain Italia, accompagnato purtroppo da un parallelodei test eseguiti. Un errore che si perpetua nel tempo: ne parleremo dopo i principali numeri e indicatori. Nella settimana epidemiologica 26 luglio / 1° agosto i nuovi casi a livello nazionale sono stati 371.877 (-25,9% dai 501.575 del periodo precedente); media giornaliera 53.125 (da 71.654). Il rapporto positivi/tamponi medio cala dal 21,01 % al 18,9%. Questa settimana si registra una prima diminuzione per quanto riguarda il numero dei ricoverati in Terapia Intensiva, che scendono dai 426 della scorsa agli attuali 398. Scende anche il numero dei pazienti in Area, che passa da 11.081 a 10.527. In leggera diminuzione anche il numero dei nuovi ingressi in T.I., che passa da 298 del periodo precedente ...