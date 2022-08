Black Adam | Quintessa Swindell | Ogni membro della JSA sarà unico a modo suo

(Di martedì 2 agosto 2022) La star dia.k.a. Cyclone non vede l'ora di mostrarvi quanto unici e incredibili saranno i personaggi del cinecomic DC con protagonista The Rock.sta finalmente per arrivare al cinema, e l'interprete di Cycloneha anticipato la grande cura del regista eproduzione nel portare i personaggi dei fumetti DC sullo schermo, facendo in, però, di mantenerne l'unicità tipica di questa nuova versione. Ai microfoni di Screen Rant,ha raccontato qualcosa in più sulle scelte creative operate dal regista Jaume Collet-Serra e il resto del team dietro la pellicola in sviluppo ormai da quasi un decennio, e che ...

Panther: Wakanda Forever - Teaser trailer - https://youtu.be/DDJOOiziL3U THE MENU Il film ... Il film è diretto da Mark Mylod, scritto da Seth Reiss & Will Tracy, e prodotto da Adam McKay e ...
Accadrà con la prima incursione di The Rock nei film di supereroi. Ecco tutto quello che sappiamo su «Black Adam», in arrivo a ottobre ...