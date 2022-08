Appalti Covid, archiviata la posizione di Cascone (Di martedì 2 agosto 2022) Nell’inchiesta della Procura di Napoli sugli ospedali Copvid e sui tamponi è stata archiviata la posizione del consigliere regionale Luca Cascone. Lo stesso Cascone faceva parte, insieme ad altre 14 persone, cui la Procura lo scorso anno chiese la proroga di indagini.Tra loro figurano Enrico Coscioni, medico e consigliere per la sanità di Vincenzo De Luca; Italo Giulivo, coordinatore della task force messa in campo contro il Coronavirus; Roberta Santaniello, dirigente dell’Ufficio di gabinetto della Giunta regionale; Luca Cascone, consigliere regionale molto vicino a De Luca, e Corrado Cuccurullo, presidente di Soresa, la società della Regione Campania che si occupa della spesa sanitaria regionale. Nell’elenco degli indagati per i quali i pm hanno chiesto la proroga delle indagini non compare invece ... Leggi su cronachesalerno (Di martedì 2 agosto 2022) Nell’inchiesta della Procura di Napoli sugli ospedali Copvid e sui tamponi è stataladel consigliere regionale Luca. Lo stessofaceva parte, insieme ad altre 14 persone, cui la Procura lo scorso anno chiese la proroga di indagini.Tra loro figurano Enrico Coscioni, medico e consigliere per la sanità di Vincenzo De Luca; Italo Giulivo, coordinatore della task force messa in campo contro il Coronavirus; Roberta Santaniello, dirigente dell’Ufficio di gabinetto della Giunta regionale; Luca, consigliere regionale molto vicino a De Luca, e Corrado Cuccurullo, presidente di Soresa, la società della Regione Campania che si occupa della spesa sanitaria regionale. Nell’elenco degli indagati per i quali i pm hanno chiesto la proroga delle indagini non compare invece ...

