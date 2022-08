Allan può tornare in Serie A, un club fa sul serio per l’ex Napoli! (Di martedì 2 agosto 2022) Allan ha lasciato la Serie A due anni fa, in direzione Everton, ma potrebbe tornarci a sorpresa. Questa volta, però, per iniziare un’avventura con una nuova squadra. Il centrocampista brasiliano ha già giocato all’Udinese e al Napoli e questa volta potrebbe tornare per aiutare una squadra che punta alla salvezza. Secondo quanto riporta il quotidiano “La Città”, il ds della Salernitana, De Sanctis, vorrebbe regalare Allan ai granata e starebbe provando a trattare con il giocatore. Allan Everton Allan sarebbe un grande rinforzo tecnico per la squadra di Nicola. Un centrocampista di grande esperienza, che ha fatto sognare i tifosi del Napoli per cinque stagioni. Secondo il quotidiano “La Città”, la Salernitana starebbe pensando a 3 colpi in entrata per presentarsi attrezzata ... Leggi su rompipallone (Di martedì 2 agosto 2022)ha lasciato laA due anni fa, in direzione Everton, ma potrebbe tornarci a sorpresa. Questa volta, però, per iniziare un’avventura con una nuova squadra. Il centrocampista brasiliano ha già giocato all’Udinese e al Napoli e questa volta potrebbeper aiutare una squadra che punta alla salvezza. Secondo quanto riporta il quotidiano “La Città”, il ds della Salernitana, De Sanctis, vorrebbe regalareai granata e starebbe provando a trattare con il giocatore.Evertonsarebbe un grande rinforzo tecnico per la squadra di Nicola. Un centrocampista di grande esperienza, che ha fatto sognare i tifosi del Napoli per cinque stagioni. Secondo il quotidiano “La Città”, la Salernitana starebbe pensando a 3 colpi in entrata per presentarsi attrezzata ...

____SiRvia : @meranerblumen Tetra come solo l'infanzia può essere ?? (Casa Husher avrebbe detto Edgar Allan Poe) - DocThomas : @spicciar Milinkovic recupera più palloni di due Allan messi assieme. La differenza è che deve pensare anche alla f… - pinosigno5 : @FMonderna Esempio Chealsea e Napoli puó essere calzante. Lui gioca con un mediano che va in prima pressione (Allan… - FeldiJr : @Salvatoresdino1 @WLT79 @locopartenopeo Guarda che, per quanto io abbia amato insigne, Allan, Mertens e compagnia b… - NoveGennaio1900 : @FMonderna Eh ma non può essere Vecino il centrocampista di quantità. Io su questo tasto sono d'accordo e ci penso… -

Le più belle frasi sul vento: citazioni, aforismi e poesie Può darsi che tocchi qualcosa di vecchio nell'anima umana, un accordo di memoria della razza che ... E il vento mi rese pazzo, sordo e cieco (Edgar Allan Poe). Ogni vento è tariffa quando voliamo dalla ... The Witcher 3: sembrano essere ricominciate le Riprese Non è chiaro se tra loro ci sia anche Cavill , ma questa notizia non può che rincuorare i numerosi ... La serie è interpretata da Henry Cavill (Geralt di Rivia), Anya Chalotra (Yennefer), Freya Allan (... La Gazzetta dello Sport darsi che tocchi qualcosa di vecchio nell'anima umana, un accordo di memoria della razza che ... E il vento mi rese pazzo, sordo e cieco (EdgarPoe). Ogni vento è tariffa quando voliamo dalla ...Non è chiaro se tra loro ci sia anche Cavill , ma questa notizia nonche rincuorare i numerosi ... La serie è interpretata da Henry Cavill (Geralt di Rivia), Anya Chalotra (Yennefer), Freya(... Italia troppo acerba per una Georgia affamata: 28-19, la sconfitta che non ci voleva