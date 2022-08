Alfa Romeo - Nel 2023 sarà svelata una supersportiva (Di martedì 2 agosto 2022) L'Alfa Romeo ha in programma di svelare già l'anno prossimo il primo risultato di un progetto per la realizzazione di una supersportiva. A rivelarlo è stato l'amministratore delegato Jean-Philippe Imparato, nel corso di una tavola rotonda con la stampa internazionale, senza, però, fornire dettagli sullo stile e le forme del nuovo modello. Imparato non si è sbilanciato su eventuali rimandi alla T33 Stradale o alla Duetto, né tantomeno sull'ipotesi che sia solo un prototipo, ma ha sottolineato che il nuovo prodotto sarà fedele al Dna e alla storia del Biscione. Dunque, il progetto rimane ancora avvolto nel mistero e lo dimostra anche la decisione del manager di non rispondere con chiarezza alla domanda su quali saranno i motori e su un'eventuale scelta tra propulsori elettrici o endotermici: Posso solo dire che ... Leggi su quattroruote (Di martedì 2 agosto 2022) L'ha in programma di svelare già l'anno prossimo il primo risultato di un progetto per la realizzazione di una. A rivelarlo è stato l'amministratore delegato Jean-Philippe Imparato, nel corso di una tavola rotonda con la stampa internazionale, senza, però, fornire dettagli sullo stile e le forme del nuovo modello. Imparato non si è sbilanciato su eventuali rimandi alla T33 Stradale o alla Duetto, né tantomeno sull'ipotesi che sia solo un prototipo, ma ha sottolineato che il nuovo prodottofedele al Dna e alla storia del Biscione. Dunque, il progetto rimane ancora avvolto nel mistero e lo dimostra anche la decisione del manager di non rispondere con chiarezza alla domanda su quali saranno i motori e su un'eventuale scelta tra propulsori elettrici o endotermici: Posso solo dire che ...

