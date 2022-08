Al mercato protagonisti i piccoli frutti, ottimi per golose cheese-cake (Di martedì 2 agosto 2022) Bergamo. Sono i piccoli frutti, chiamati anche frutti di bosco, il prodotto della settimana al mercato ortofrutticolo bergamasco. Per la propria spesa dal fruttivendolo o dall’ambulante di fiducia si possono trovare in gran parte provenienti dalle regioni italiane settentrionali. Al momento l’areale produttivo di riferimento è il Trentino, il livello qualitativo nella massa è ottimale e i prezzi rientrano nella media del periodo. Le quotazioni risultano regolari e stabili, quindi vale la pena di soffermarsi su questi articoli, soprattutto per chi ne apprezza le caratteristiche organolettiche. Per alcune referenze si annota un leggero ribasso: è il caso dei mirtilli che, essendo prodotti in maggiori quantitativi, garantiscono costi mediamente inferiori. Inoltre, rispetto agli altri ... Leggi su bergamonews (Di martedì 2 agosto 2022) Bergamo. Sono i, chiamati anchedi bosco, il prodotto della settimana alortocolo bergamasco. Per la propria spesa dalvendolo o dall’ambulante di fiducia si possono trovare in gran parte provenienti dalle regioni italiane settentrionali. Al momento l’areale produttivo di riferimento è il Trentino, il livello qualitativo nella massa è ottimale e i prezzi rientrano nella media del periodo. Le quotazioni risultano regolari e stabili, quindi vale la pena di soffermarsi su questi articoli, soprattutto per chi ne apprezza le caratteristiche organolettiche. Per alcune referenze si annota un leggero ribasso: è il caso dei mirtilli che, essendo prodotti in maggiori quantitativi, garantiscono costi mediamente inferiori. Inoltre, rispetto agli altri ...

cavalierepadano : RT @GiorgioBergesio: A #Canale per la 79a edizione della Fiera del Pesco. La giornata conclusiva di una settimana in cui i protagonisti son… - GiorgioBergesio : A #Canale per la 79a edizione della Fiera del Pesco. La giornata conclusiva di una settimana in cui i protagonisti… - SimonePerego3 : RT @LucaNasir_33: @Marco10Bn Seppur molto forti parliamo di una scommessa con tanti infortuni negli ultimi anni ed uno di 34 anni con un an… - sarais53 : @marilisa06 ?????...il livello della discussione e dei protagonisti politici però è simile... #calciomercato, #mercato_dei_polli. - LucaNasir_33 : @Marco10Bn Seppur molto forti parliamo di una scommessa con tanti infortuni negli ultimi anni ed uno di 34 anni con… -