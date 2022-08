Agenzia delle Entrate, i redditi dei figli minorenni vanno dichiarati? (Di martedì 2 agosto 2022) Come dichiarare i redditi dei figli minorenni all’Agenzia delle Entrate, prestare attenzione alla normativa vigente In questo periodo dell’anno si stanno effettuando le consuete operazioni relative alla presentazione dei redditi per l’anno precedente. L’obbligo per il conguaglio dell’IRPEF ricade su una vasta platea di contribuenti (dai percettori di Naspi, a chi svolge una doppia attività, L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di martedì 2 agosto 2022) Come dichiarare ideiall’, prestare attenzione alla normativa vigente In questo periodo dell’anno si stanno effettuando le consuete operazioni relative alla presentazione deiper l’anno precedente. L’obbligo per il conguaglio dell’IRPEF ricade su una vasta platea di contribuenti (dai percettori di Naspi, a chi svolge una doppia attività, L'articolo proviene da Consumatore.com.

Agenzia_Ansa : Nuovo colpo di scena nella gestione delle autostrade abruzzesi e laziali A24 e A25. Il controllo torna nelle mani d… - vaticannews_it : #Haiti 'No all'insicurezza! No al rapimento! No alla legalizzazione, attraverso la complicità dell'attività delle b… - Agenzia_Ansa : 'Basta un errore di calcolo per l'olocausto nucleare'. È l'avvertimento lanciato dal segretario generale dell'Onu,… - SteForlani : @DictatorWannabe @outof__thebox @SirioTesori @CharlyMatt A me tocca spiegare la differenza tra tasse (Agenzia delle… - Ordine_CDL_NA : L’intervista rilasciata dal Presidente della Fondazione Studi del CNO, Rosario De Luca, ai microfoni della AdnKrono… -