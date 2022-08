Viabilità Roma Regione Lazio del 01-08-2022 ore 18 | 45

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 1 agosto 2022)DEL 1 AGOSTOORE 18.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA IL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA REGIONALE-VITERBO, A CAUSA DI UN INCENDIO AVVENUTO IN PRECEDENZA IL SERVIZIO RESTA SOSPESO TRA CATALANO E MONTEBELLO; E’ IN CORSO L’INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO; E VEDIAMO LA SITUAZIONE DEL TRAFFICO PARTENDO DAL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA LE USCITE PONTINA E ARDEATINA, IN INTERNA TRA TUSCOLANA E APPIA SULLA STESSA APPIA PER LA PRESENZA DI CANTIERI IL TRAFFICO E’ RALLENTATO TRA CIAMPINO E IL RACCORDO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; SEMPRE PER LAVORI IN CORSO CODE ANCHE SULLA CASSIA VEIENTANA, ALL’ALTEZZA DELLA RAMPA DI USCITA DAL RACCORDO IN DIREZIONE FORMELLO; CI SPOSTIAMO INFINE SULLA ...