Turismo: la regione preferita dagli italiani è la Puglia, durata più breve e spese tagliate Indagine Confcommercio-Swg (Di lunedì 1 agosto 2022) Secondo un'Indagine condotta da Confcommercio e Swg la Puglia è in cima alle preferenze dei turisti italiani. Data anche la situazione di crisi generalizzata, l'intenzione di non spostarsi all'estero è crescente. Dunque il tacco d'Italia è il preferito davanti ad Emilia Romagna, Toscana, Sicilia e Liguria. La Sardegna è settima, forse perché i collegamenti con l'isola rappresentano un costo notevole. A proposito di costi: per i turisti nostri connazionali il periodo di vacanza deve essere più breve rispetto agli anni passati e bisogna spendere meno, durante il periodo di ferie. Le partenze di luglio, stimate intorno ai 17 milioni di persone, in realtà hanno superato di poco i 12 milioni, forse complice una ripresa dei casi di corona virus. La stima è quella di partenze, in tutto l'arco dell'estate, per ...

