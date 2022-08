Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi si sposano, lo scoop (Di lunedì 1 agosto 2022) Ma quale crisi?! Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono sempre più uniti e – alla faccia dei rumor che li vorrebbero al capolinea – si godono l’estate in vista di un autunno all’insegna di novità professionali. L’ex gieffino infatti condurrà il Grande Fratello Vip Party insieme a Soleil Sorge. Ma le belle notizie per la coppia non sono finite qui, perché pare che i due stiano segretamente organizzando il loro matrimonio. Ivan Rota su Dagospia ha rivelato che Giulia e Pier presto si sposeranno: “Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, conosciutisi nella casa del Grande Fratello Vip, uniti come non mai, si sposano. E il lavoro non manca: lei da settembre riprende Salotto Salemi mentre lui, dopo l’esperienza ... Leggi su biccy (Di lunedì 1 agosto 2022) Ma quale crisi?!sono sempre più uniti e – alla faccia dei rumor che li vorrebbero al capolinea – si godono l’estate in vista di un autunno all’insegna di novità professionali. L’ex gieffino infatti condurrà il Grande Fratello Vip Party insieme a Soleil Sorge. Ma le belle notizie per la coppia non sono finite qui, perché pare che i due stiano segretamente organizzando il loro matrimonio. Ivan Rota su Dagospia ha rivelato chee Pier presto si sposeranno: “, conosciutisi nella casa del Grande Fratello Vip, uniti come non mai, si. E il lavoro non manca: lei da settembre riprende Salottomentre lui, dopo l’esperienza ...

fanpage : I #PRELEMI hanno scatenato il pubblico del Giffoni Film Festival ieri, scambiandosi un romantico e passionale baci… - MediasetTgcom24 : Pierpaolo Pretelli raggiunge Giulia Salemi al Giffoni Film Festival ed è subito bacio sul palco #giuliasalemi… - atrotnoc : adesso è il compleanno di tante persone, ma non più di pierpaolo pretelli - stopwoooork : RT @nargillidiluna: Auguri a tutti coloro che compiono gli anni oggi, specifichiamo: non pierpaolo pretelli - nargillidiluna : Auguri a tutti coloro che compiono gli anni oggi, specifichiamo: non pierpaolo pretelli -