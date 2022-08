Napoli, quale futuro per Meret con l’arrivo di Kepa? Due le strade percorribili (Di lunedì 1 agosto 2022) Il sempre più probabile approdo al Napoli di Kepa Arrizabalaga costringe Alex Meret a determinate riflessioni. L’ex portiere dell’Udinese, come riferito da Nicolò Schira, aveva già pronto il rinnovo fino al 2027 con il Napoli: avrebbe percepito 1,5 milioni a stagione. Il contratto era pronto da sei settimane, eppure – come fatto capire più volte dal portiere – non sarebbe arrivata la firma senza la garanzia della titolarità, aspetto che con l’arrivo di Kepa diventa quantomeno difficile da potersi realizzare. FOTO: Getty – Kepa ChelseaSecondo La Gazzetta dello Sport, infatti, Meret è decisamente infastidito ed è sempre più lontano dalla firma. Su di lui c’è da tempo l’interesse del Torino, mentre da poco si è aggiunto alla corsa anche il ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 1 agosto 2022) Il sempre più probabile approdo aldiArrizabalaga costringe Alexa determinate riflessioni. L’ex portiere dell’Udinese, come riferito da Nicolò Schira, aveva già pronto il rinnovo fino al 2027 con il: avrebbe percepito 1,5 milioni a stagione. Il contratto era pronto da sei settimane, eppure – come fatto capire più volte dal portiere – non sarebbe arrivata la firma senza la garanzia della titolarità, aspetto che condidiventa quantomeno difficile da potersi realizzare. FOTO: Getty –ChelseaSecondo La Gazzetta dello Sport, infatti,è decisamente infastidito ed è sempre più lontano dalla firma. Su di lui c’è da tempo l’interesse del Torino, mentre da poco si è aggiunto alla corsa anche il ...

