Monteverde | donna accoltellata in strada

A Roma donna accoltellata in strada, è gravissima – È accaduto nel pomeriggio nei pressi della stazione di Trastevere – È in pericolo di vita la donna italiana accoltellata oggi pomeriggio a Roma, nel quartiere Monteverde, in via degli Orti di Cesare, alle spalle della stazione di Trastevere. Ad aggredire la 47enne, ora ricoverata all'ospedale San Camillo in gravissime condizioni, sarebbe stato un uomo che, secondo alcuni testimoni, l'avrebbe ripetutamente colpita al volto e sul torace con diverse coltellate prima di darsi alla fuga. Sul caso indaga la Squadra Mobile, presente sul posto insieme alla Scientifica. (Agenzia DIRE)

