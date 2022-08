L’ex tronista Fabio Colloricchio è diventato papà: il particolare nome scelto per la bambina (Di lunedì 1 agosto 2022) Fabio Colloricchio e Violeta Mangrinan sono diventati genitori Come scordarsi di Fabio Colloricchio, storico ex tronista di Uomini e donne? Nel programma di Maria De Filippi scelse Nicole Manzocato e la loro storia d’amore fu tanto bella e passionale quanto complicata. Fatta di tira e molla continui e presunti tradimenti, alla fine le loro strade L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di lunedì 1 agosto 2022)e Violeta Mangrinan sono diventati genitori Come scordarsi di, storico exdi Uomini e donne? Nel programma di Maria De Filippi scelse Nicole Manzocato e la loro storia d’amore fu tanto bella e passionale quanto complicata. Fatta di tira e molla continui e presunti tradimenti, alla fine le loro strade L'articolo proviene da Novella 2000.

