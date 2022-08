Jannik Sinner, il talento è nella testa: così è riuscito a disattivare la furia Alcaraz e vincere il torneo di Umago (Di lunedì 1 agosto 2022) Il momento chiave è uno soltanto. Jannik Sinner ha appena perso il tie-break del primo set per 5 punti a 7, sbagliando un colpo in avvicinamento a rete che lo avrebbe portato sul 6 pari. All’inizio del secondo set è sotto 0-1 e 0-40. Il suo avversario, Carlos Alcaraz, ha tre palle break per volare verso la conquista del torneo Atp di Umago. Lo spagnolo ha alzato il livello del suo gioco, è in bolla e macina vincenti con una fiducia impressionante. In quel momento, Sinner appare spacciato. Oggi sappiamo che l’azzurro non solo ha vinto partita e torneo, ma da quell’attimo in poi ha dominato l’incontro, con un parziale impressionante di 12 game a uno a suo favore. Il punteggio finale recita 6-7, 6-1, 6-1. Per Sinner, che il 16 agosto compirà 21 anni, è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 1 agosto 2022) Il momento chiave è uno soltanto.ha appena perso il tie-break del primo set per 5 punti a 7, sbagliando un colpo in avvicinamento a rete che lo avrebbe portato sul 6 pari. All’inizio del secondo set è sotto 0-1 e 0-40. Il suo avversario, Carlos, ha tre palle break per volare verso la conquista delAtp di. Lo spagnolo ha alzato il livello del suo gioco, è in bolla e macina vincenti con una fiducia impressionante. In quel momento,appare spacciato. Oggi sappiamo che l’azzurro non solo ha vinto partita e, ma da quell’attimo in poi ha dominato l’incontro, con un parziale impressionante di 12 game a uno a suo favore. Il punteggio finale recita 6-7, 6-1, 6-1. Per, che il 16 agosto compirà 21 anni, è ...

