Inter, Gazzetta: “Skriniar e il rinnovo in quel di Milano” (Di lunedì 1 agosto 2022) Inter, Gazzetta- Come riporta ad oggi la Gazzetta ecco cosa poterebbe sul tavolo dello slovacco il rinnovo con l’Inter. “Il ritorno in campo, l’ovazione degli spettatori, un efficace Intervento di personalità pochi minuti dopo il suo ingresso. Durante Inter-Lione si è rivisto davvero Milan Skriniar, davanti ai suoi tifosi e con quella maglia nerazzurra addosso che gli sta tanto bene. Il boato del pubblico è sembrato avere un doppio significato: l’abbraccio a un idolo che a un certo punto pareva già sull’aereo per Parigi, ma anche la elevazione del suo status a pilastro della rosa, a furor di popolo.In quanto tale, anche le trattative per il rinnovo tenderanno ad avvicinarsi agli ingaggi di Lautaro Martinez e Marcelo ... Leggi su seriea24 (Di lunedì 1 agosto 2022)- Come riporta ad oggi laecco cosa poterebbe sul tavolo dello slovacco ilcon l’. “Il ritorno in campo, l’ovazione degli spettatori, un efficacevento di personalità pochi minuti dopo il suo ingresso. Durante-Lione si è rivisto davvero Milan, davanti ai suoi tifosi e conla maglia nerazzurra addosso che gli sta tanto bene. Il boato del pubblico è sembrato avere un doppio significato: l’abbraccio a un idolo che a un certo punto pareva già sull’aereo per Parigi, ma anche la elevazione del suo status a pilastro della rosa, a furor di popolo.In quanto tale, anche le trattative per iltenderanno ad avvicinarsi agli ingaggi di Lautaro Martinez e Marcelo ...

