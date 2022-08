Inter, Dimarco: “Noi e la Juve mercato di livello, ma il Milan è ottima squadra” (Di lunedì 1 agosto 2022) Federico Dimarco, calciatore dell'Inter, ha parlato del calciomercato dei nerazzurri e della Juventus, ma mette in guardia tutti sul Milan Leggi su pianetamilan (Di lunedì 1 agosto 2022) Federico, calciatore dell', ha parlato del calciodei nerazzurri e dellantus, ma mette in guardia tutti sul

Inter : ??A disposizione: 21 Cordaz, 24 Onana, 10 Lautaro, 12 Bellanova, 14 Asllani, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco, 33 D'Ambros… - Alessio95983803 : @SasaB84 @ncorrasco @Matador1337 @Yuro_23 Da quello che ho capito nati dal 1 Gennaio 2000 in poi,ad esempio Asllani… - interliveit : De Vrij non all'altezza anche in questa pre-season. L'olandese è un 'fedelissimo' di Inzaghi ma se dovesse continua… - ZonaBianconeri : RT @PianetaMilan: #Inter, #Dimarco: “Noi e la #Juventus #calciomercato di livello, ma il #Milan è ottima squadra” #ACMilan #SempreMilan htt… - Massip201013 : RT @marifcinter: #Dimarco: '#Skriniar? Io sono suo amico stretto e voglio che rimanga all’Inter perché non è uno dei più forti difensori d… -