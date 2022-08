In parco divertimenti con coltello, 14enne denunciato a Napoli (Di lunedì 1 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Nel parco divertimenti con un coltello a farfalla. E’ accaduto a Napoli, quartiere Fuorigrotta: denunciato un ragazzino di 14 anni. Il minorenne è stato individuato dai carabinieri, poco dopo le 22, durante dei controlli. Ed è stato lui ad attirare l’attenzione dei militari con un comportamento sospetto. La gazzella della compagnia Napoli Bagnoli stava, infatti, attraversando il parco e quando il 14enne ha visto i carabinieri è scappato. E’ iniziato l’inseguimento e durante la fuga il ragazzino è scivolato a terra. Una volta perquisito, nelle sue tasche è stato trovato un coltello a farfalla lungo 23 centimetri di cui 10 di lama. L’arma è stata sequestrata e il giovane è stato ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 1 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Nelcon una farfalla. E’ accaduto a, quartiere Fuorigrotta:un ragazzino di 14 anni. Il minorenne è stato individuato dai carabinieri, poco dopo le 22, durante dei controlli. Ed è stato lui ad attirare l’attenzione dei militari con un comportamento sospetto. La gazzella della compagniaBagnoli stava, infatti, attraversando ile quando ilha visto i carabinieri è scappato. E’ iniziato l’inseguimento e durante la fuga il ragazzino è scivolato a terra. Una volta perquisito, nelle sue tasche è stato trovato una farfalla lungo 23 centimetri di cui 10 di lama. L’arma è stata sequestrata e il giovane è stato ...

