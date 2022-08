Il caos disorganizzato delle alleanze del Pd ha una sola spiegazione: cancellare le tracce (Di lunedì 1 agosto 2022) Comunque la si pensi su Giuseppe Conte e su Mario Draghi, sui rispettivi governi, sulle diverse formule politiche che li hanno sostenuti e sul merito delle molte questioni che li hanno divisi (dalla guerra in Ucraina al superbonus, dalle task force a catena come strumento di gestione del Pnrr al metodo Arcuri per la gestione della pandemia), su un punto credo che tutti i cittadini italiani, ma proprio tutti, con un’unica eccezione, convengano senza dubbio alcuno: Giuseppe Conte e Mario Draghi non sono la stessa persona. A dirla tutta, nemmeno si assomigliano. Anzi, non potrebbero essere più diversi. Il guaio è che quell’unica eccezione è il segretario del Pd. È infatti la pretesa di non smentire questa assurda premessa a determinare, nel Partito democratico, tutte le contraddizioni e i paralogismi dell’attuale dibattito sulle alleanze. Tutti gli altri ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 1 agosto 2022) Comunque la si pensi su Giuseppe Conte e su Mario Draghi, sui rispettivi governi, sulle diverse formule politiche che li hanno sostenuti e sul meritomolte questioni che li hanno divisi (dalla guerra in Ucraina al superbonus, dalle task force a catena come strumento di gestione del Pnrr al metodo Arcuri per la gestione della pandemia), su un punto credo che tutti i cittadini italiani, ma proprio tutti, con un’unica eccezione, convengano senza dubbio alcuno: Giuseppe Conte e Mario Draghi non sono la stessa persona. A dirla tutta, nemmeno si assomigliano. Anzi, non potrebbero essere più diversi. Il guaio è che quell’unica eccezione è il segretario del Pd. È infatti la pretesa di non smentire questa assurda premessa a determinare, nel Partito democratico, tutte le contraddizioni e i paralogismi dell’attuale dibattito sulle. Tutti gli altri ...

JohnHard3 : RT @fattoquotidiano: Ricomincia dal 23 (per cento) il Pd, il giorno dopo il grande caos disorganizzato che ha portato alla fine dell’esperi… - SteP_1974 : @fattoquotidiano Grande caos disorganizzato lanciato da Conte e dai buffoni @Mov5Stelle che dopo ore e giorni di ri… - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: Ricomincia dal 23 (per cento) il Pd, il giorno dopo il grande caos disorganizzato che ha portato alla fine dell’esperi… - fattoquotidiano : Ricomincia dal 23 (per cento) il Pd, il giorno dopo il grande caos disorganizzato che ha portato alla fine dell’esp… - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: Ricomincia dal 23 (per cento) il Pd, il giorno dopo il grande caos disorganizzato che ha portato alla fine dell’esperi… -