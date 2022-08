I "soliti incivili" gettano via i rifiuti - Cronaca - lanazione.it

GiorgioCMascion : I soliti italiani incivili che si fanno riconoscere all'estero (pluricit.) - notyourpapillon : ho passato una nottata di merda per colpa dei soliti vicini incivili di ogni estate che hanno fatto casino però GRA… - incivilta : RT @A_5170: #Milano piazza Vigili del fuoco snc. Bidone condominiale marrone riempito di ogni tipo di rifiuto ed abbandonato sul marciapied… - A_5170 : #Milano piazza Vigili del fuoco snc. Bidone condominiale marrone riempito di ogni tipo di rifiuto ed abbandonato su… - Elga_1980 : Non è neanche cominciata la campagna elettorale è già siamo ai soliti slogan...patrioti, difesa dei confini, la fam… -

LA NAZIONE

Al ritornolasciano in loco i rifiuti tanto che sta crescendo una discarica. Chi dovrà pulire Ivolontari Il Comune Basterebbe poco lasciare i luoghi come li abbiamo trovati".hanno distrutto la struttura che sorregge la doccetta della spiagga nei pressi della Baia, destinata alle persone diversamente abili. La struttura era stata installata a seguito della ... I “soliti incivili“ gettano via i rifiuti Spesso vediamo volontari impegnati nella pulizia del Frigido ma ci sono persone che frequentano il fiume e abbandonano i rifiuti sul sentiero. La segnalazione arriva da alcuni cittadini. "Hanno messo ...È l'Olimpo panoramico preferito dai napoletani, nonché meta obbligatoria per i tanti turisti in visita in città. Stiamo parlando della terrazza Belvedere ...