Grano ucraino | partita da Odessa la prima nave con 26mila tonnellate di mais

(Di lunedì 1 agosto 2022) Èdal portodilacarica di. Per oggi sarà l’unica, non sono previste altre partenze. Diventa così operativo l’accordo internazionale che Russia e Ucraina hanno firmato a fine luglio a Istanbul, con Erdogan e l’Onu. Lo ha annunciato il ministero della Difesa turco: “LaRazoni èL'articolo proviene da Inews24.it.

