Giulia Salemi e Pierpaolo Petrelli presto sposi | il grande segreto

(Di lunedì 1 agosto 2022)saranno? Questa la voce che da giorni sta girando sul web. E che alcuni fan già sospettavano da un po’. I due, che si sono conosciuti e innamorati all’interno del programmaFratello, starebbero organizzando le nozze in totale. Le indiscrezioni Pernon sono poche le novità. Quest’anno prenderà il posto della sua amatae condurrà il GfVip Party. Ma i due hanno non pochi programmi in mente. A parte i loro impegni lavorativi infatti, sembrerebbe, secondo alcuni personaggi vicini alla coppia, che starebbero organizzando il matrimonio. Il matrimonio Hanno sempre dichiarato che la voglia di sposarsi c’è e tanta. Non ...

Tra le ipotesi di una presunta crisi e le indiscrezioni sull'intenzione di sposarsi, la coppia formata dae Pierpaolo Pretelli continua a tenere banco ed a far parlare di sé. A quanto pare non ci sarebbe nulla crisi in corso, secondo i ben informati e questo avrebbe fatto tirare un sospiro ...Pierpaolo Pretelli e la sua fidanzata innamorati più che mai: la coppia fa sognare ad occhi aperti Ivan Rota su Dagospia.it , dopo aver rivelato cheed il suo compagno pare siano pronti ...GUENDA GORIA, COMMOZIONE SUI SOCIAL: “SONO ONORATA E FELICE”. Sta proseguendo veloce come un treno l’esperienza al timone del Festival di Giulia Salemi, sempre puntuale e impeccabile in questa ...Giulia Salemi, bacio inaspettato dell'ex Ridge di Beautiful: la reazione dell'influencer è tutta da vedere. Il video è già virale.