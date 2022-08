Giro di Polonia 2022, Matteo Sobrero: “La condizione è buona, non vedo l’ora che arrivi la cronometro“ (Di lunedì 1 agosto 2022) Giornata più che soddisfacente per Matteo Sobrero. Nella terza tappa del Giro di Polonia 2022, il ciclista azzurro del Team BikeExchange – Jayco è infatti riuscito a rimanere con i migliori fino alla traguardo di Przemysl e ha poi chiuso al quarto posto. Grazie a questo risultato, l’ex campione italiano a cronometro si trova adesso a 10” dal leader della corsa Sergio Higuita, vincitore della frazione odierna. “È stata una tappa molto lunga, un giorno intenso in bici – ha affermato il nativo di Alba dopo l’arrivo – Nel circuito finale c’è stata una buona selezione: abbiamo preso la salita con credo una quarantina di corridori Siamo andati a tutta fino alla fine. Higuita si è mosso bene: ha iniziato lo sprint presto. Ho provato a mettere il 53, ma era troppo tardi e ho ... Leggi su oasport (Di lunedì 1 agosto 2022) Giornata più che soddisfacente per. Nella terza tappa deldi, il ciclista azzurro del Team BikeExchange – Jayco è infatti riuscito a rimanere con i migliori fino alla traguardo di Przemysl e ha poi chiuso al quarto posto. Grazie a questo risultato, l’ex campione italiano asi trova adesso a 10” dal leader della corsa Sergio Higuita, vincitore della frazione odierna. “È stata una tappa molto lunga, un giorno intenso in bici – ha affermato il nativo di Alba dopo l’arrivo – Nel circuito finale c’è stata unaselezione: abbiamo preso la salita con credo una quarantina di corridori Siamo andati a tutta fino alla fine. Higuita si è mosso bene: ha iniziato lo sprint presto. Ho provato a mettere il 53, ma era troppo tardi e ho ...

Bonfi_44 : @53x11Podcast Possiamo definire questo Giro di Polonia come una mezza PUZZONATA? - Piergiulio58 : Giro di Polonia 2022, Sergio Higuita festeggia il compleanno con il botto: 'Dopo il traguardo ero completamente svu… - SpazioCiclismo : Giornata da ricorda per Sergio Higuita quella di oggi al #TDP22: 'Che bella vittoria, veramente un bel regalo di co… - SpazioCiclismo : Matteo Sobrero si è detto sorpreso dall'azione di Sergio Higuita al #TDP2022: 'Ho provato a mettere il 53, ma era t… - zazoomblog : Ciclismo Giro di Polonia 2022: classifica generale aggiornata dopo terza tappa Ulissi e Sobrero in top-10 -… -