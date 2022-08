Furti al duty free e autisti a caccia di clienti | weekend di multe e denunce all’aeroporto di Fiumicino

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 1 agosto 2022)– Anche nel corso del fine settimana sono proseguiti i controlli dei Carabinieri della Compagnia Aeroporti di Roma nello scalo aeroportuale internazionale “Leonardo Da Vinci” a. I Carabinieri hanno denunciato 2 persone per tentato furto e sanzionato dueNCC per violazioni amministrative. I Carabinieri sono dovuti intervenire, in due distinti episodi, presso unnel Terminal 3 “Partenze” dove il personale addetto alla vigilanza ha notato una 60enne italiana e un 39enne romeno occultare prodotti di profumeria nei loro bagagli a mano e tentare di allontanarsi senza pagare. I Carabinieri li hanno fermati e denunciati, recuperando la merce asportata, del valore di 185 euro. Presso il Terminal 3 “Arrivi”, invece, i Carabinieri hanno sanzionato un autista addetto al ...