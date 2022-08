Elisa Fuliano ci racconta i Mondiali di Cross Fit

(Di lunedì 1 agosto 2022) C'è chi è atleta perché corre, chi lo è perché salta, chi ancora perché nuota, chi lo diventa perché solleva pesi, c'è anche chi è atleta perché esegue esercizi di ginnastica artistica. E poi c'èche da tre anni è un'atleta perché fa tutto questo e forse anche un po' di più, dal momento che pratica ilFit, disciplina che chi frequenta le palestre ha sentito sicuramente nominare: si tratta di una sorto di percorso che mescola allenamenti sulla forza, sulla resistenza, sull'equilibrio, sulla velocità, sull'elasticità e che porta gli atleti a compiere una sorta di percorso di varie prove da eseguire in rapida successione., 25 anni, genovese di nascita e torinese per studio, sport e lavoro, non è una ragazza scelta a caso tra chi pratica questo che è un vero e proprio ...

"Sono molto orgogliosa di essere la prima azzurra a partecipare nella categoria principale, risultato che ho ottenuto dopo aver superato quattro step di qualificazione tra febbraio e oggi"