Come Formigli ha risposto all'appellativo «sciacallo» di Giorgia Meloni (Di lunedì 1 agosto 2022) Corrado Formigli risponde a Giorgia Meloni dopo che quest'ultima lo aveva definito "sciacallo" per il suo tweet sull'assassinio di Civitanova Marche. Nelle poche righe del suo tweet, il conduttore di Piazzapulita – dopo aver visto la notizia ai telegiornali della sera – aveva detto di attendere un messaggio di indignazione da parte di Matteo Salvini e di Giorgia Meloni. Quest'ultima, un'ora dopo, ha retwittato il messaggio del giornalista, spiegando di aver espresso subito la condanna per quanto accaduto e utilizzando, appunto, la parola sciacallo al suo indirizzo. LEGGI ANCHE > Civitanova Marche, sarebbe stato meglio se chi ha fatto il video che circola sui social fosse intervenuto per evitare l'omicidio

stanzaselvaggia : La Meloni che dà dello sciacallo a Formigli. Lei che come Salvini utilizza costantemente i reati commessi da strani… - ClaudiaScaravo4 : RT @stanzaselvaggia: La Meloni che dà dello sciacallo a Formigli. Lei che come Salvini utilizza costantemente i reati commessi da stranieri… - Assuntacarmenc : RT @Massimo65755300: Questo è un episodio di violenza descritto come cronaca normale....A CIVITANOVA RAZZISMO FASCISMO e tutta la sinistra… - CRISTIANO0711 : RT @faborm: @La_manina__ Diciamo che Formigli non ha nessuna autorità morale superiore per 'esortare' la Meloni a dissociarsi da un crimine… - ro0715lannes : @IsabellaDeMonte @corradoformigli @GiorgiaMeloni @matteosalvinimi Che risposta inutile, come quello della foto. Ave… -