Calciomercato Serie A LIVE: la Juve valuta Mertens, Vecino è della Lazio, la Samp pressa Villar (Di lunedì 1 agosto 2022) Calciomercato Serie A LIVE: gli ultimi aggiornamenti su tutte le trattative, i rumors e i retroscena relativi al mercato del massimo campionato italiano e non solo Tutto quel che c’è da sapere sul Calciomercato che così tanto appassiona i tifosi giorno dopo giorno: ecco tutte le principali notizie dalla Serie A e dal mondo. Seguitelo con gli aggiornamenti della redazione di Calcio News 24. LUNEDI 1 AGOSTO Prosegue il pressing della Sampdoria per Villar, ma la Roma chiede troppo (CLICCA QUI)La Lazio accoglie Vecino, il centrocampista si sottopone alle visite mediche (CLICCA QUI)Calciomercato Juventus, si valuta la possibilità di arrivare a ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 1 agosto 2022): gli ultimi aggiornamenti su tutte le trattative, i rumors e i retroscena relativi al mercato del massimo campionato italiano e non solo Tutto quel che c’è da sapere sulche così tanto appassiona i tifosi giorno dopo giorno: ecco tutte le principali notizie dallaA e dal mondo. Seguitelo con gli aggiornamentiredazione di Calcio News 24. LUNEDI 1 AGOSTO Prosegue il pressingdoria per, ma la Roma chiede troppo (CLICCA QUI)Laaccoglie, il centrocampista si sottopone alle visite mediche (CLICCA QUI)ntus, sila possibilità di arrivare a ...

sportli26181512 : Como, è il Fabregas-day: visita allo stadio, poi la presentazione. La giornata LIVE: Il giorno tanto atteso in casa… - PianetaMilan : #Calciomercato @SerieA #LIVE: acquisti/cessioni UFFICIALI e trattative - #Calcio #SerieA #SerieATIM - calciomercatoit : ???#Milan, #Pioli: 'Cambiata la credibilità intorno alla squadra. Ciclo appena cominciato' - RadiorossoneraF : RT @RadioRossonera: Mentre #Mertens decide il suo futuro, il #Napoli sta provando a rimpiazzarlo con un ex obiettivo del #Milan ?? https://… - ZonaBianconeri : RT @MCalcioNews: Pjanic torna in Serie A, ma non alla Juventus: annuncio bomba dalla Spagna -