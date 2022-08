Bimbi più importanti della privacy – Apple sotto attacco: ecco cosa sta succedendo (Di lunedì 1 agosto 2022) Dopo la decisione di abbandonare il progetto a tutela dei Bimbi, la Apple è stata duramente attaccata: cosa sta succedendo. Una delle problematiche più pressanti emerse in questi anni sul web è quella relativa alla condivisione di immagini pedopornografiche. La diffusione di simili immagini è purtroppo un fenomeno rilevante che le autorità, sebbene facciano il L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di lunedì 1 agosto 2022) Dopo la decisione di abbandonare il progetto a tutela dei, laè stata duramente attaccata:sta. Una delle problematiche più pressanti emerse in questi anni sul web è quella relativa alla condivisione di immagini pedopornografiche. La diffusione di simili immagini è purtroppo un fenomeno rilevante che le autorità, sebbene facciano il L'articolo NewNotizie.it.

cgregorio52 : @ilbattitore @CarloCalenda Minchia! Pensavo stessimo confrontando delle opinioni… Fatica sprecata evidentemente qua… - Sonia98_SF : @dariolaser @toopinaa Diciamo che la violenza, soprattutto se abusata, è controproducente però vivendo con uno o pi… - St4tlerWaldorf : @inihorazia Bellissimo mò non esageriamo... esco da un girone infernale del genere da poco! La verità è che i bimbi… - ale_rasch : @IannielloBruno @avvclarinsolia Forse seguire la storia? Il passato non si dimentica o no? Vedo tanti bimbi mischia… - LiberoBubu : @WONDERTIME5 @liliaragnar Dunque,si dice che se non si votasse al 60% ,succederebbe …cosa ? (Avevo smesso anch’io,m… -