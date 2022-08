Bacchereto | inaugurata la nuova piazza Verdi - Cronaca - lanazione it

venti4ore : Bacchereto, inaugurata la nuova piazza Verdi Cronaca -

LA NAZIONE

L'inaugurazione(Prato), 1 agosto 2022 - Aè statala nuova piazza Giuseppe Verdi con l'Angolo della Poesia . La piazza è stata ripensata e ristrutturata per mettere al centro la convivialità e l'amore per l'arte poetica ...L'inaugurazione(Prato), 1 agosto 2022 - Aè statala nuova piazza Giuseppe Verdi con l'Angolo della Poesia . La piazza è stata ripensata e ristrutturata per mettere al centro la convivialità e l'amore per l'arte poetica ... Bacchereto, inaugurata la nuova piazza Verdi Bacchereto (Prato), 1 agosto 2022 - A Bacchereto è stata inaugurata la nuova piazza Giuseppe Verdi con l’Angolo della Poesia. La piazza è stata ripensata e ristrutturata per mettere al centro la ...