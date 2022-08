Argentina, aggressione ad arbitro donna: le immagini sono virali (Di lunedì 1 agosto 2022) La follia che scende in campo insieme agli attori principali di una partita di calcio. immagini da censurare e comportamenti orribili da vedere e registrare. Il campo calcistico, deputato ad uno spettacolo prettamente sportivo, che diventa il teatro di violenza che non deve mai essere giustificata. È shock in Argentina per l’aggressione ad un arbitro donna durante una partita. Le immagini e la giusta indignazione hanno fatto rapidamente il giro del mondo mostrando come la competizione possa far uscire il lato peggiore di ogni atleta. Una brutta, bruttissima, pagina (né la prima e nemmeno l’ultima, purtroppo) scritta all’interno del manto erboso. Ecco cosa è successo in quegli attimi di pura pazzia. Argentina, aggressione ad arbitro ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 1 agosto 2022) La follia che scende in campo insieme agli attori principali di una partita di calcio.da censurare e comportamenti orribili da vedere e registrare. Il campo calcistico, deputato ad uno spettacolo prettamente sportivo, che diventa il teatro di violenza che non deve mai essere giustificata. È shock inper l’ad undurante una partita. Lee la giusta indignazione hanno fatto rapidamente il giro del mondo mostrando come la competizione possa far uscire il lato peggiore di ogni atleta. Una brutta, bruttissima, pagina (né la prima e nemmeno l’ultima, purtroppo) scritta all’interno del manto erboso. Ecco cosa è successo in quegli attimi di pura pazzia.ad...

ILOVEPACALCIO : Clamoroso in Argentina: arbitro donna vittima di aggressione durante una gara (VIDEO) - Ilovepalermocalcio - sportli26181512 : Clamoroso in Argentina: arbitro donna vittima di una brutale aggressione!: È successo durante una partita di Terza… - serieB123 : SerieB Follia in campo, calciatore aggredisce arbitro: polizia in campo -