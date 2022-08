Amazon entra nel calcio spagnolo, trasmetterà la Segunda Division (Di lunedì 1 agosto 2022) Amazon fa il suo primo passo nello sport spagnolo. Come riporta il sito Palco23, la società americana trasmetterà le partite della Liga Smartbank, il secondo campionato spagnolo, durante la prossima stagione tramite Amazon Prime Video e condividerà i diritti televisivi della competizione con Movistar, Orange, Telecable, Euskaltel, R, Virgin Telco, MásMóvil, Yoigo e Guuk . calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 1 agosto 2022)fa il suo primo passo nello sport. Come riporta il sito Palco23, la società americanale partite della Liga Smartbank, il secondo campionato, durante la prossima stagione tramitePrime Video e condividerà i diritti televisivi della competizione con Movistar, Orange, Telecable, Euskaltel, R, Virgin Telco, MásMóvil, Yoigo e Guuk .e Finanza.

sportli26181512 : #Media #Notizie Amazon entra nel calcio spagnolo, trasmetterà la Segunda Division: Amazon fa il suo primo passo nel… - CalcioFinanza : #Amazon entra nel calcio spagnolo, trasmetterà la Segunda Division - vada_70 : RT @aedan83: Amazon spiegami ora che cazzo vuol dire 'Nassa in piega' e soprattutto che cazzo c'entra la pesca con le battute sui capelli,… - Armanno1949 : @Carla15_50_05 @PareschiPaolo @matteosalvinimi Ma finiscila, sciocca!!! Per Amazon c'è una chiara richiesta a livel… - chiesa_ettore : @CimaAntonella @sergio_segre @Balestrantonio @giovy1967 @DSantanche @GiorgiaMeloni @FratellidItalia Non ho capito,c… -