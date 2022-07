WWE | Follia di Brock Lesnar col trattore ma Reigns riesce a rimanere campione malgrado Theory

(Di domenica 31 luglio 2022) L’ennesimo main event, l’ennesimo match imperdibile tra Romanandava in scena questa notte a SummerSlam 2022. La WWE promette che questo sarà l’ultimo match tra i due. Si tratta del primo Last Man Standing match per, proprio per questo ha voluto fare un entrata di grande effetto., infatti, si è presentato sul ring a bordo del suo. Esilaranteche indica ilall’arbitro chiedendogli di intervenire. #Cowboy#SummerSlam pic.twitter.com/60YzO6FN8l— WWE (@WWE) July 31, 2022 In piedi sulla pala del suoha preso il microfono e si è introdotto da solo, salvo poi attaccare Roman ...

