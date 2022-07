Uomini e Donne, Armando Incarnato in moto a 240 km all’ora, è polemica: “Pessimo esempio!” (Di domenica 31 luglio 2022) Armando Incarnato è sicuramente uno dei Cavalieri più discussi del Trono Over di Uomini e Donne e anche lontano dagli Studi Elios non manca di far parlare di sé. Negli scorsi giorni, in particolare, un video pubblicato sui suoi profili social gli è valso una pioggia di critiche: il Cavaliere, infatti, si è ripreso mentre era alla guida della sua moto e inquadrava il contachilometri, che è arrivato a sfiorare i 240 km all’ora. Un comportamento sicuramente pericoloso, che non ha mancato di suscitare forti reazioni nei suoi followers. Tanti sono stati infatti i commenti a sfavore del suo comportamento, commenti ai quali Armando non ha mancato di rispondere in maniera piuttosto decisa. Tra coloro che hanno commentato il video dell’Incarnato c’è chi ha ... Leggi su isaechia (Di domenica 31 luglio 2022)è sicuramente uno dei Cavalieri più discussi del Trono Over die anche lontano dagli Studi Elios non manca di far parlare di sé. Negli scorsi giorni, in particolare, un video pubblicato sui suoi profili social gli è valso una pioggia di critiche: il Cavaliere, infatti, si è ripreso mentre era alla guida della suae inquadrava il contachilometri, che è arrivato a sfiorare i 240 km. Un comportamento sicuramente pericoloso, che non ha mancato di suscitare forti reazioni nei suoi followers. Tanti sono stati infatti i commenti a sfavore del suo comportamento, commenti ai qualinon ha mancato di rispondere in maniera piuttosto decisa. Tra coloro che hanno commentato il video dell’c’è chi ha ...

