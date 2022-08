Tragedia Riccione: sono due sorelle di 15 e 17 anni le ragazze travolte dal treno (Di domenica 31 luglio 2022) sono due sorelle di 15 e 17 anni, Alessia e Giulia Pisanu, di Madonna di Castenaso in provincia di Bologna, le due ragazzine investite e uccise questa mattina da un treno dell'Alta Velocità in ... Leggi su tg.la7 (Di domenica 31 luglio 2022)duedi 15 e 17, Alessia e Giulia Pisanu, di Madonna di Castenaso in provincia di Bologna, le due ragazzine investite e uccise questa mattina da undell'Alta Velocità in ...

