Sugo ai peperoni senza cottura | pronto in soli 5 minuti e ottimo per la dieta!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di domenica 31 luglio 2022)aiin 5per laUncosì non lo avete mai mangiato, ve lo garantisco! E’ semplicissimo da preparare è dietetico,anche per chi non è a dieta perché è davvero saporito. Con due semplici ingredienti otterrete undavvero eccezionale! Spettacolare per condire la pasta, per insaporire le verdure e la carne.aiin 5per laGli ingredienti per questa ricetta sono 2 e potete equilibrare il sapore di questoa vostro piacimento ...