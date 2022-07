Sondaggi, Speranza terrorizzato? La "proposta indecente" ad Enrico Letta (Di domenica 31 luglio 2022) Terrore puro, quello che prova Roberto Speranza vedendo i Sondaggi a poco più di 50 giorni dal voto del 25 settembre. Già, il centrodestra pare irraggiungibile. E così, ecco che il ministro della Salute, esponente di spicco di Articolo 1, si lancia in un appello al Pd, rivolto dalle colonne del Corriere della Sera. Quale appello? Presto detto: tornare insieme anche al M5s, creare un accrocchio con tutti dentro nel tentativo di fermare il centrodestra. "Siamo stati tre anni insieme e ora ci siamo divisi", spiega riferendosi al M5s. Dunque, Speranza aggiunge: "Bisognerebbe evitare di lasciare alla destra una prateria nei collegi". E per farlo, il ministro propone degli apparentamenti. Già, con quei grillini ai quali Enrico Letta e il Pd hanno chiuso in modo - pare - definitivo dopo lo strappo che ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 31 luglio 2022) Terrore puro, quello che prova Robertovedendo ia poco più di 50 giorni dal voto del 25 settembre. Già, il centrodestra pare irraggiungibile. E così, ecco che il ministro della Salute, esponente di spicco di Articolo 1, si lancia in un appello al Pd, rivolto dalle colonne del Corriere della Sera. Quale appello? Presto detto: tornare insieme anche al M5s, creare un accrocchio con tutti dentro nel tentativo di fermare il centrodestra. "Siamo stati tre anni insieme e ora ci siamo divisi", spiega riferendosi al M5s. Dunque,aggiunge: "Bisognerebbe evitare di lasciare alla destra una prateria nei collegi". E per farlo, il ministro propone degli apparentamenti. Già, con quei grillini ai qualie il Pd hanno chiuso in modo - pare - definitivo dopo lo strappo che ...

