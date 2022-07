Skriniar PSG, parti più lontane. Permanenza all’Inter ora più vicina (Di domenica 31 luglio 2022) Skriniar più vicino all’Inter nonostante le pressioni del PSG. A meno di 70 milioni lo slovacco non lascerà i nerazzurri Ieri, in quel di Cesena, ha giocato anche per 30 minuti il difensore nerazzurro Milan Skriniar: una dimostrazione per certificare la sua Permanenza all’Inter anche nella prossima stagione. Come sottolinea la stampa francese, lo slovacco è lontano dal PSG, non intenzionato ad offrire i 70 milioni richiesti dai nerazzurri. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 31 luglio 2022)più vicinononostante le pressioni del PSG. A meno di 70 milioni lo slovacco non lascerà i nerazzurri Ieri, in quel di Cesena, ha giocato anche per 30 minuti il difensore nerazzurro Milan: una dimostrazione per certificare la suaanche nella prossima stagione. Come sottolinea la stampa francese, lo slovacco è lontano dal PSG, non intenzionato ad offrire i 70 milioni richiesti dai nerazzurri. L'articolo proviene da Calcio News 24.

