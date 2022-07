Sabrina Salerno, il bikini non tiene: curve esplosive, lo scatto infiamma il web (Di domenica 31 luglio 2022) Sabrina Salerno è una delle vere protagoniste di questa estate. La cantante è tornata ad infiammare i social con una serie di scatti esplosivi. La showgirl sembra una sirenetta ed i fan apprezzano. La cantante genovese non è nuova a scatti che accendono il web in poco tempo. Il suo aspetto fisico e le sue curve esplosive riescono sempre a conquistare il popolo dei social. I fan non si stancano mai di vedere le foto in cui esplode la sensualità mediterranea della showgirl. Anche questa volta l’artista è riuscita a sbalordire tutti. fonte foto: InstagramSe c’è una donna che può essere incoronata come icona sexy è sicuramente Sabrina Salerno. Sono poche le artiste che riescono ad incarnare questo ruolo e ancora meno coloro che riescono a conservarlo ... Leggi su chenews (Di domenica 31 luglio 2022)è una delle vere protagoniste di questa estate. La cantante è tornata adre i social con una serie di scatti esplosivi. La showgirl sembra una sirenetta ed i fan apprezzano. La cantante genovese non è nuova a scatti che accendono il web in poco tempo. Il suo aspetto fisico e le sueriescono sempre a conquistare il popolo dei social. I fan non si stancano mai di vedere le foto in cui esplode la sensualità mediterranea della showgirl. Anche questa volta l’artista è riuscita a sbalordire tutti. fonte foto: InstagramSe c’è una donna che può essere incoronata come icona sexy è sicuramente. Sono poche le artiste che riescono ad incarnare questo ruolo e ancora meno coloro che riescono a conservarlo ...

Net_1237 : - Sabrina Salerno datti al porno ti prego!?? - LaAndre7 : C’è chi compera il Rolex per lasciarlo nel cassetto e non rovinarlo Io ho le tette come Sabrina Salerno ma in real… - Cr1st14nM3s14n0 : RT @dbutti70: @Cr1st14nM3s14n0 @laGreta_ @ildelfinogiulio @falconelucifero Sabrina Salerno al posto di Mara Carfagna ?????? - dbutti70 : @Cr1st14nM3s14n0 @laGreta_ @ildelfinogiulio @falconelucifero Sabrina Salerno al posto di Mara Carfagna ?????? - radiokemonia : Stai ascoltando: Sabrina Salerno-Gringo La musica anni 80 solo su -