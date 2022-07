Riccione, due ragazze uccise da un treno: 'Stavano attraversando i binari'. Ritardi fino a 4 ore (Di domenica 31 luglio 2022) Tragedia a Riccione nei pressi della stazione: due ragazze , non ancora identificate e di cui non si conosce l'età, sono state travolte e uccise da un treno Alta Velocità che transitava alla stazione ... Leggi su leggo (Di domenica 31 luglio 2022) Tragedia anei pressi della stazione: due, non ancora identificate e di cui non si conosce l'età, sono state travolte eda unAlta Velocità che transitava alla stazione ...

