Reims-Sassuolo oggi in tv | canale | orario e streaming amichevole 2022

Leggi su sportface

(Di domenica 31 luglio 2022) Tutto pronto per il penultimo test del precampionato del. Alle 20:00 di stasera, domenica 31 luglio, ilfarà visita al. Si alza l’asticella in questache servirà al tecnico Dionisi per tracciare un bilancio della preparazione, a pochi giorni dall’esordio in campionato. Al momento non è prevista una copertura televisiva odella partita. Non è escluso che all’ultimo la società decida di trasmettere il match sui social. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornAmenti in tempo reale. SEGUI LA DIRETTA TESTUALE SportFace.