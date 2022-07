Paulo Dybala vola a Roma con una Lamborghini gialla spettacolare (Di domenica 31 luglio 2022) La Lamborghini di Paulo Dybala è una Aventador S Roadster, che l'attaccante argentino ha ricevuto lo scorso anno e ha ritirato personalmente durante una visita allo stabilimento di Sant'Agata Bolognese, che è anche il quartier generale della casa del Toro. Dybala è da sempre un fan delle supersportive emiliane e così aveva ha deciso di acquistare l’auto dei suoi sogni: «Con la Aventador è stato amore a prima vista. Ho aspettato qualche anno prima di acquistarla; sono molto grato, per me è un onore e un privilegio poterla avere», ha detto il neo-acquisto della Roma il giorno in cui ha ritirato l'auto. La Lamborghini di Dybala sfoggia una colorazione esterna New giallo orion con interni rivestiti in nero ade e cuciture a contrasto giallo ade: «Una ... Leggi su gqitalia (Di domenica 31 luglio 2022) Ladiè una Aventador S Roadster, che l'attaccante argentino ha ricevuto lo scorso anno e ha ritirato personalmente durante una visita allo stabilimento di Sant'Agata Bolognese, che è anche il quartier generale della casa del Toro.è da sempre un fan delle supersportive emiliane e così aveva ha deciso di acquistare l’auto dei suoi sogni: «Con la Aventador è stato amore a prima vista. Ho aspettato qualche anno prima di acquistarla; sono molto grato, per me è un onore e un privilegio poterla avere», ha detto il neo-acquisto dellail giorno in cui ha ritirato l'auto. Ladisfoggia una colorazione esterna New giallo orion con interni rivestiti in nero ade e cuciture a contrasto giallo ade: «Una ...

