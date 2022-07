Omicidio Ferlazzo | parla la madre Ursula

Leggi su cronachesalerno

(Di domenica 31 luglio 2022) “Non avrei mai pensato che potesse arrivare a tanto”. Non si da’ pace, ladi Filippo, il 32enne arrestato per l’del Alika Ogorchukwu a Civitanova Marche. Anni di visite mediche, apprensione, certificazioni legali, allontanamenti forzati, cure e timori. Paure che la donna non credeva potessero concretizzarsi in un epilogo cosi’ atroce, estremo come quelle immagini catturate dai telefonini puntati in via del corso a Civitanova venerdi’ scorso. “Non ho parole, mi dispiace tanto per quella famiglia e sono preoccupata per mio figlio”, diceche, separata dal padre di Filippo, e’ anche la sua amministratrice di sostegno e sarebbe pronta a documentare l’instabilita’ del figlio con gli incartamenti del Tribunale di Salerno. Nessuna aggressione razzista, dunque. Anche la ...