Nothing Phone (1) è un osso duro e lo dimostra in questo test di resistenza (Di domenica 31 luglio 2022) Il design particolare di Nothing Phone (1) potrebbe far pensare ad uno smartPhone fragile, questo test di resistenza dimostra il contrario. L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di domenica 31 luglio 2022) Il design particolare di(1) potrebbe far pensare ad uno smartfragile,diil contrario. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

TuttoAndroid : Nothing Phone (1) è un osso duro e lo dimostra in questo test di resistenza - TuttoAndroid : Nothing Phone (1) non sarà semplice da riparare e un video ce lo conferma - bigdarktiger : *NIENTE* DI NUOVO... O FORSE SI? - Nothing Phone(1) - Proxima_Lab : ??Unboxing e prime impressioni del nuovo Nothing Phone! ?? Ragazzi, sono veramente euforico... scherzi a parte quell… - iRedTech_23 : Lo comprereste il Nothing phone? Immaginate se tra 10 anni costerà il triplo come l’iPhone 2G nel 2017!! -