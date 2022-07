Napoli - Mallorca 1-1 a Castel di Sangro (Di domenica 31 luglio 2022) Riporta il sito ufficial del Napoli che la squadra azzurra pareggia la seconda amichevole internazionale, disputata a Castel di Sangro, l'ultima del mese di luglio, contro il Mallorca. Finisce 1-1 una gara vera che gli spagnoli interpretano con la consueta e antonomastica "garra", rendendo il test molto ruvido per gli azzurri. Il Napoli domina tecnicamente per oltre un'ora, mostrando ampi segnali di progressi sotto il profilo della velocità. Segna subito Osimhen su rigore, poi Kvara fa il mattatore confermando il suo talento cristallino. Il georgiano semina avversari e miete ovazioni, saltando puntualmente la difesa iberica e sfiorando il gol con un pallonetto da 40 metri. Nella ripresa pareggia il Mallorca e la partita diventa gradualmente più statica, ancorchè sempre interpretata ... Leggi su terzotemponapoli (Di domenica 31 luglio 2022) Riporta il sito ufficial delche la squadra azzurra pareggia la seconda amichevole internazionale, disputata adi, l'ultima del mese di luglio, contro il. Finisce 1-1 una gara vera che gli spagnoli interpretano con la consueta e antonomastica "garra", rendendo il test molto ruvido per gli azzurri. Ildomina tecnicamente per oltre un'ora, mostrando ampi segnali di progressi sotto il profilo della velocità. Segna subito Osimhen su rigore, poi Kvara fa il mattatore confermando il suo talento cristallino. Il georgiano semina avversari e miete ovazioni, saltando puntualmente la difesa iberica e sfiorando il gol con un pallonetto da 40 metri. Nella ripresa pareggia ile la partita diventa gradualmente più statica, ancorchè sempre interpretata ...

sscnapoli : ?? #NapoliMallorca in diretta sulla nostra pagina Facebook e su Sky ?? - claudioruss : Cose che non avrei pensato di poter vedere e sentire: sporadici fischi allo stadio Patini di Castel di Sangro nei c… - CicalaTonino : #Meret è quello che è, lo sappiamo, però penso che quel movimento di Mario Rui davanti, lo disturba impedendogli di… - alwaysback962 : SIETE CONTENTI DEI 20€ SPESI PER VEDERE IL NAPOLI PAREGGIARE CONTRO L'ADANA DEMISPORT E IL MALLORCA, COGLIONI? #napoli #A16 - PianetaN : Termina 1-1 il match amichevole tra Napoli e Mallorca, partita opaca degli azzurri. #napoli #sport… -