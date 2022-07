Logan Paul: “Non mi importa se sono amato o no ora, devo solo fare il mio meglio” (Di domenica 31 luglio 2022) Una delle prestazioni che ha più rubato la scena la scorsa notte in quel di SummerSlam è sicuramente stata quella di Logan Paul, che al suo secondo match ufficiale in WWE, il primo in singolo ha sconfitto The Miz in un match che ha notevolmente impressionato per quanto fatto vedere dalla webstar. Logan Paul è carico Logan Paul si è reso protagonista di un buonissimo incontro eseguendo anche diversi spot degni di nota come il moonsalut dall’apron ring verso l’esterno, o la frog splash eseguita ai danni di The Miz sul tavolo dei commentatori. Per quanto Paul possa non essere amato dai più, in moltissimi hanno dovuto riconoscere ciò che ha fatto la scorsa notte e i complimenti non sono certo mancati. In un’intervista ... Leggi su zonawrestling (Di domenica 31 luglio 2022) Una delle prestazioni che ha più rubato la scena la scorsa notte in quel di SummerSlam è sicuramente stata quella di, che al suo secondo match ufficiale in WWE, il primo in singolo ha sconfitto The Miz in un match che ha notevolmente impressionato per quanto fatto vedere dalla webstar.è caricosi è reso protagonista di un buonissimo incontro eseguendo anche diversi spot degni di nota come il moonsalut dall’apron ring verso l’esterno, o la frog splash eseguita ai danni di The Miz sul tavolo dei commentatori. Per quantopossa non esseredai più, in moltissimi hanno dovuto riconoscere ciò che ha fatto la scorsa notte e i complimenti noncerto mancati. In un’intervista ...

Zona_Wrestling : Logan Paul: 'Non mi importa se sono amato o no ora, devo solo fare il mio meglio' - TSOWrestling : Lo YouTuber si è complimentato con Logan Paul sui social. #TSOS // #TSOW // #SummerSlam - manuel_ish : Torno a scrivere di antiabortisti, Logan Paul e affini... non per un Dio ma nemmeno per Gioco #SummerSlam - TSOWrestling : The Miz e Logan Paul vanno troppo per le lunghe: il match tra Ronda Rousey e Liv Morgan viene dunque accorciato!… - GlaspinaOff : Finalmente una mossa intelligente dopo #WrestleMania. Bravo #LoganPaul! Match ottimo quello tra #TheMiz e Logan Paul. #SummerSlam2022 -