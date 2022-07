LIVE F1, GP Ungheria 2022 in DIRETTA: crollo Ferrari! Verstappen sulle Mercedes, poi Sainz, Leclerc 6° (Di domenica 31 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL VIDEO DEL SORPASSO DI Leclerc ALL’ESTERNO SU RUSSELL ULTIMO GIRO – Grazie alla VSC Leclerc si porta a 2 secondi da Perez, prova a farsi vedere ULTIMO GIRO – Verstappen se ne infischia della pioggia e vola verso il successo, Sainz lontanissimo da Russell dice addio al podio 69° giro/70 Si riparte ma Russell annuncia pioggia forte! Attenzione! 69° giro/70 Tutto ok dai box per Leclerc che non rientra e prosegue la sua gara. Finisce il regime di VSC intanto! 69° giro/70 In un team radio Leclerc chiede se la sua vettura è ok. Ci sono problemi? Il monegasco sembra procede comunque 69° giro/70 Probabilmente si chiuderà in regime di VSC, tutti che devono mantenere un delta di tempo 68° giro/70 VIRTUAL SAFETY CAR – ... Leggi su oasport (Di domenica 31 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL VIDEO DEL SORPASSO DIALL’ESTERNO SU RUSSELL ULTIMO GIRO – Grazie alla VSCsi porta a 2 secondi da Perez, prova a farsi vedere ULTIMO GIRO –se ne infischia della pioggia e vola verso il successo,lontanissimo da Russell dice addio al podio 69° giro/70 Si riparte ma Russell annuncia pioggia forte! Attenzione! 69° giro/70 Tutto ok dai box perche non rientra e prosegue la sua gara. Finisce il regime di VSC intanto! 69° giro/70 In un team radiochiede se la sua vettura è ok. Ci sono problemi? Il monegasco sembra procede comunque 69° giro/70 Probabilmente si chiuderà in regime di VSC, tutti che devono mantenere un delta di tempo 68° giro/70 VIRTUAL SAFETY CAR – ...

