Incredibile a Salerno, l'amichevole finisce in rissa: interviene la Digos (Di domenica 31 luglio 2022) Sabato 30 è andato in scena un triangolare tra Salernitana, Adana Demispor (dove allena Vincenzo Montella) e Reggina. Il triangolare, "Angelo Iervolino", ha visto la vittoria dell'Adana, ma ad aver fatto notizia non è la vincitrice del torneo, se non per il clima caldo, decisamente troppo, e la conseguente rissa scoppiata. Salernitana Adana Digos Il match tra gli 11 di Montella e la Salernitana è quello incriminato. La gara collimerà con 4 espulsi: uno tra tutti il capitano granata Federico Fazio, che ha protestato animatamente contro un calciatore della squadra turca dopo un contrasto acceso. Tra "falli killer" e proteste (troppo) animate, a finire la partita saranno 18 calciatori. Per il caos che regnava sul campo, Digos, staff delle squadre e panchinari sono intervenuti per interrompere ogni diverbi e fare chiarezza ...

