I Santi di Domenica 31 Luglio 2022

Leggi su sbircialanotizia

(Di domenica 31 luglio 2022) Sant’ IGNAZIO DI LOYOLA Sacerdote – MemoriaAzpeitia, Spagna, c. 1491 – Roma, 311556Il grande protagonista della Riforma cattolica nel XVI secolo, nacque ad Azpeitia, un paese basco, nel 1491. Era avviato alla vita del cavaliere, la conversione avvenne durante una convalescenza, quando si trovò a leggere dei libri cristiani. All’abbazia benedettina di Monserrat fece una confessione generale, si spogliò degli abiti cavallereschi e fece voto di castità perpetua. Nella cittadina di Manresa per più di un anno condusse vita di preghiera e di penitenza; fu qui che vivendo pre…www.ebeati.it/dettaglio/23800 San GIUSTINO DE JACOBIS DA SAN FELE Vescovo San Fele (Potenza), 9 ottobre 1800 – Zula (Eritrea), 311860Giustino de Jacobis divenne Abuna Jacob per le popolazioni etiopi. E quando Paolo VI lo proclamò santo nel ...