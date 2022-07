Gerry Scotti, durissimo colpo: vacanze “rovinate” per il conduttore (Di domenica 31 luglio 2022) Gerry Scotti è costretto ad incassare un durissimo colpo negli ultimi caldissimi giorni del mese di luglio: cos’è successo Il conduttore lombardo è indubbiamente uno dei pilastri di Mediaset: dopo anni di carriera con la rete del Biscione non può dirsi altrimenti. Tuttavia, anche i migliori sbagliano i rigori, proprio come in questo caso. Che L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di domenica 31 luglio 2022)è costretto ad incassare unnegli ultimi caldissimi giorni del mese di luglio: cos’è successo Illombardo è indubbiamente uno dei pilastri di Mediaset: dopo anni di carriera con la rete del Biscione non può dirsi altrimenti. Tuttavia, anche i migliori sbagliano i rigori, proprio come in questo caso. Che L'articolo proviene da Inews24.it.

pazzipergerry : - CIAfra73 : @fabiofabbretti Io non mi sognerei mai di sminuire 5/6 punti, che sono tanti. Infatti non mi pare che sia mai stato… - _muffinbutton : perché non mi è passata Still Loving You degli Scorpions e ho pensato a Dean ubriaco una sera che ha litigato con C… - toss1980 : @MariaSikula A chi lo dici... stavo pensando anche di andare da Gerry Scotti...cmq buona domenica ?? - CercaVino : Giorgi Riesling Mesdi' Gerry Scotti Doc 2021 75 cl: €10,60 @ Negozio del Vino -